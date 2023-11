Una è la lunghezza

Significati, vedi(disambigua). il termine, nell'uso comune, indicadelle dimensioni di un oggetto, ovverosua estensione nello...

La dimensione (dal latino dimensio, "misura") è, essenzialmente, il numero di gradi di libertà disponibili per il movimento di un punto materiale in uno spazio. Nell'uso comune, le dimensioni di un oggetto diventano le misure che ne definiscono la forma e la grandezza. Questo significato è collegato all'uso che se ne fa in questa voce, ma se ne discosta sotto diversi aspetti.