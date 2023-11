Spianarsi pareggiarsi

Tétouan, o Tetuan (in arabo , Tiawan; in berbero , Tiawin; in spagnolo Tetuán), è una città del Marocco settentrionale, sita sulle pendici del Jbel Dersa. Ex capitale del protettorato spagnolo, è ancora capoluogo amministrativo del Rif occidentale ed è un importante centro industriale e commerciale nei settori alimentari, del tessile e del cemento.