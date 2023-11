Prestatore d opera

Agire giudizialmente contro ilal fine di richiedere: l'eliminazione dei vizi a cura e spese del, oppure la riduzione del prezzo...

Un lavoratore è una persona che svolge un'attività manuale o intellettuale in un contesto di produzione di beni o erogazione di servizi, svolgendo la sua attività lavorativa a titolo oneroso oppure a titolo gratuito (in questa seconda accezione una persona che svolge un'attività lavorativa come volontario è anch'essa un lavoratore).