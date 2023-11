La definizione e la soluzione di: Controlla chi sta in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BAGNINO

Significato/Curiosita : Controlla chi sta in mare

Il bagnino di salvataggio (assistente bagnanti, guardaspiaggia o spesso semplicemente bagnino) è colui che vigila sulla sicurezza di chi frequenta piscine, stabilimenti balneari al mare o al lago.

