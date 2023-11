La definizione e la soluzione di: Il compito del sarto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VESTIRE

Significato/Curiosita : Il compito del sarto

L'elezione del cardinale giuseppe sarto, il collegio dei cardinali era costituito da 63 cardinali. pio x ha creato 50 cardinali. durante il suo pontificato... L'elezionecardinale giuseppecollegio dei cardinali era costituito da 63 cardinali. pio x ha creato 50 cardinali. durantesuo pontificato... Vestire gli ignudi è una commedia di Luigi Pirandello scritta tra l'aprile e il maggio del 1922. Fu rappresentata per la prima volta al Teatro Quirino di Roma il 14 novembre 1922 ad opera della Compagnia Maria Melato e Annibale Betrone. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il compito del sarto : compito; sarto; Svolgono il loro compito negli aeroporti; Inviato con un compito ; Ha il compito di difendere i cieli d Inghilterra; Deputate a un compito ; Non all altezza del compito ; Il sarto l usa per evitare punture; La taglia il sarto ; Il laboratorio del sarto ; La prende il sarto ; Un astuccio del sarto ;

Cerca altre Definizioni