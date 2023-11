La definizione e la soluzione di: Come l umore cattivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NERO

Significato/Curiosita : Come l umore cattivo

Il nero è un colore con luminosità teoricamente nulla, senza tinta (per cui è detto "colore acromatico") e neutro, in quanto non creabile dal nulla. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

