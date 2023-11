La definizione e la soluzione di: Vive in banchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARINGA

Significato/Curiosita : Vive in banchi

Pesci, soprattutto clupeidi. avviene in estate, uova e larve sono pelagiche. vive in banchi fittissimi. si cattura in gran numero sia con le lenze a traina... Pesci, soprattutto clupeidi. avvieneestate, uova e larve sono pelagiche.fittissimi. si catturagran numero sia con le lenze a traina... L'aringa (Clupea harengus Linnaeus, 1758) è un pesce osseo marino appartenente alla famiglia dei Clupeidae. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vive in banchi : vive; banchi; vive in piena solitudine e contemplazione; vive in contemplazione; vive da solo e senza legami sentimentali; vive di saccheggi e ruberie; Lo ha diretto Carlo Verdone: Si vive una volta; Vivono sui banchi polari; Locale pieno di banchi ; In mezzo ai banchi ; La città con le Logge di banchi e la Torre pendente; Scende a banchi ;

Cerca altre Definizioni