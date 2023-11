La definizione e la soluzione di: Resiste agli acidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosita : Resiste agli acidi

resiste alla corrosione da acqua marina, da acqua distillata e da acqua potabile, ma può essere attaccato da acidi forti, da alcali e da sali acidi.... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

