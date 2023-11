Porto greco

Di levante", l'accesso del. la ripa: zona nodale tra torre delcentro, ovvero "'ncopp'â ripa" e torre delbassa, ovvero "sott'â ripa"...

Patrasso (in greco ta, Pátra; in greco antico: ta, Pátrai; in latino Patrae) è la terza città della Grecia dopo Atene e Salonicco, situata nella periferia della Grecia occidentale (unità periferica dell'Acaia) con 210.494 abitanti secondo i dati del censimento 2001.