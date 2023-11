Riferimento. carnage, alter ego di cletus cortland kasady, èpubblicati da marvel comics. creato da david michelinie...

Venom è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. Ideato da David Michelinie e Todd McFarlane, il personaggio è un simbionte alieno senziente con una forma amorfa simile a un liquido, che sopravvive legandosi a un ospite, solitamente umano. Questa forma a doppia vita riceve poteri sovrumani e di solito si riferisce a se stessa come "Venom". Il simbionte è stato originariamente introdotto come costume alieno vivente in The Amazing Spider-Man # 252 (maggio 1984), con una prima apparizione completa come Venom in The Amazing Spider-Man # 300 (maggio 1988).