Soluzione 5 lettere : SIRIA

Significato/Curiosita : Ha per capitale damasco

Se stai cercando altri significati, vedi damasco (disambigua). damasco (in arabo , dimašq) è la capitale della siria. città storica, nata nello stesso... Se stai cercando altri significati, vedi(disambigua).(in arabo , dimašq) è ladella siria. città storica, nata nello stesso... La Siria (in arabo , Suriya), ufficialmente Repubblica Araba di Siria (in arabo , al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya), è uno Stato del Medio Oriente affacciato al mar Mediterraneo. Confina a nord con la Turchia, a est con l'Iraq, a sud con la Giordania e a ovest con Israele e Libano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

