La definizione e la soluzione di: Un esposizione di opere acquistabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : MOSTRA MERCATO

Significato/Curiosita : Un esposizione di opere acquistabili

La Fiera dei Morti è una mostra mercato che si tiene annualmente a Perugia, in concomitanza con le celebrazioni di Tutti i Santi e la Commemorazione dei defunti. Tradizionalmente, viene svolta durante la prima settimana di novembre.

