La definizione e la soluzione di: È un elemento pieghettato di certi abiti da donna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COLLARETTO

Significato/Curiosita : E un elemento pieghettato di certi abiti da donna

Ragazza dal collaretto bianco è un dipinto di Federico Zandomeneghi, eseguito con la tecnica dell'olio su tela. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

