Soluzione 5 lettere : ARABE

Significato/Curiosita : Donne di medina

al-masjid al-nabawi) è la seconda moschea più sacra per l'islam (a medina, arabia saudita). questa sorge sul luogo in cui, fin dal 622, maometto fece... al-masjid al-nabawi) è la seconda moschea più sacra per l'islam (a, arabia saudita). questa sorge sul luogo in cui, fin dal 622, maometto fece... Gli arabi (o gente del ad) sono il gruppo etnico di madrelingua araba originario della Penisola arabica che, col sorgere dell'Islam, a partire dal VII secolo ha guadagnato grande rilevanza nella scena storica mondiale, insediandosi in circa una ventina di attuali Paesi. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Donne di Medina : donne che abitano ai piedi delle montagne; Tratto tipicamente attribuito alle donne ; Avversione per le donne ; Località laziale celebre per la bellezza delle sue donne ; In donne e uomini; Nativi di medina ; Fuggì dalla Mecca a medina ; La fuga di Maometto dalla Mecca a medina ;

