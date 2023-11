La definizione e la soluzione di: Incidenti nel traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCONTRI

Significato/Curiosita : Incidenti nel traffico

Gli incidenti, sempre secondo la lettera m), si dividono nelle seguenti categorie: collisioni deragliamenti incidenti ai passaggi a livello incidenti a... Gli, sempre secondo la lettera m), si dividono nelle seguenti categorie: collisioni deragliamentiai passaggi a livelloa... L'espressione scontri di Catania indica fatti di guerriglia urbana, verificatasi il 2 febbraio 2007 nella città siciliana tra le forze dell'ordine e un gruppo di circa 250 ultras rossazzurri: gli scontri — avvenuti dopo il derby tra la formazione locale ed il Palermo — costarono la vita al quarantenne Filippo Raciti, ispettore capo della polizia. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Incidenti nel traffico : incidenti; traffico; Un sistema per ridurre la gravità degli incidenti d auto; incidenti malevoli; La Polizia che si occupa degli incidenti d auto; Spiacevole come certi incidenti ; incidenti stradali; Le richiede larghe il traffico ; Mettono ordine nel traffico ; del traffico : controlla le auto in sosta; I Vigili che gestiscono il traffico ; Il terzo aeroporto lombardo per traffico ;

Cerca altre Definizioni