La definizione e la soluzione di: Viene spiccato per l arresto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANDATO

Significato/Curiosita : Viene spiccato per l arresto

per sallusti condannato a 14 mesi, in ilgiornale.it. ^ luca romano, notifica arresto per sallusti, in ilgiornale.it. sallusti di nuovo agli arresti domiciliari :... sallusti condannato a 14 mesi, in ilgiornale.it. ^ luca romano, notificasallusti, in ilgiornale.it. sallusti di nuovo aglidomiciliari :... Il mandato britannico della Palestina, detta anche Palestina mandataria (in inglese Mandatory Palestine; in ebraico (), haMandát haBríti al Palestína (E.Y.), dove "E.Y." significa Erétz Yisra'él; in arabo , Filasin al-Intidabiyah) o semplicemente Palestina, fu un'istituzione storica che permise al Regno Unito di governare su quel territorio tra il 1920 e il 1948, dopo la sconfitta dell'Impero ottomano nella Grande Guerra. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Viene spiccato per l arresto : viene; spiccato; arresto; viene spesso accompagnato dal pesce pilota; Così viene detto il superato dalla moda; viene abbrunata in segno di lutto; La figura da interpretare che viene proposta sulle pagine della Settimana Enigmistica; viene dopo acc e voc; spiccato dal ramo; Il tasto d arresto su molte apparecchiature; Il tasto di arresto su molti apparecchi; arresto provvisorio; arresto di un attività; Operazione di arresto per cui serve un mandato;

