Una misura per la legna: la legna da ardere è un qualunque tipo di legna raccolta ed usata come combustibile. è classificata come biocombustibile e rappresenta ancora oggi il... Curiosità su: la legna da ardere è un qualunque tipo di legna raccolta ed usata come combustibile. è classificata come biocombustibile e rappresenta ancora oggi il... Lo stero, simbolo "st" (dal francese stère, a sua volta derivato dal greco antico stee «solido» ) è un'unità di misura del volume usata per la misurare la legna da ardere o il carbone e corrispondente a un 1 m³ di pezzi di legna lunghi un metro, ben accatastati parallelamente gli uni agli altri. È definito un multiplo, il decastero, pari a 10 stero e un sottomultiplo, il decistero, pari a 1/ 10 di stero. Italiano Sostantivo stero ( approfondimento) m sing (fisica) metro cubo Sillabazione stè | ro Pronuncia Etimologia / Derivazione

