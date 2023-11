La definizione e la soluzione di: Una come Barbie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BAMBOLA

Altri significati, vedi barbie (disambigua). barbie è una linea di bambole tutte simili che hanno lavori diversi (nota come fashion doll) commercializzata... Altri significati, vedi(disambigua).linea di bambole tutte simili che hanno lavori diversi (notafashion doll) commercializzata... La bambola è la riproduzione di un essere umano (adulto o bambino), comunque di una forma umanoide (non di un animale, in quel caso si tratta di giocattolo). Normalmente è realizzato in plastica o stoffa, ma anche in legno, porcellana, porcellana Biscuit, gomma, cera e molti altri materiali. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una come Barbie : come; barbie; Soffiare come un mantice; I preti come papa Francesco; vera pianta grassa come l agave; Giostrare come si usava fare nel Medioevo; Giostrare come nel Medioevo; Il bambolino muscoloso amico di barbie ; La casa di giocattoli di barbie e Big Jim; Lo storico fidanzato di barbie ; Il marchio della barbie ; Il fidanzato di barbie ;

