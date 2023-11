La definizione e la soluzione di: Una borraccia piatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FIASCA

Significato/Curiosita : Una borraccia piatta

Gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 17 gennaio 2013). ^ dafne borracci, genji monogatari, il capolavoro della letteratura giapponese, su watabi... Gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 17 gennaio 2013). ^ dafne, genji monogatari, il capolavoro della letteratura giapponese, su watabi... Il fiasco è un contenitore per il trasporto e lo stoccaggio del vino. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una borraccia piatta : borraccia; piatta; La borraccia del cammelliere; Una borraccia di pelle; borraccia di pelle; Otre di pelle utilizzato in Africa come borraccia ; Può avere la punta a stella o piatta ; La cima piatta di certi monti del Nordamerica; Strumento a percussione di forma piatta ; Come una voce piatta e noiosa;

Cerca altre Definizioni