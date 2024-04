La Soluzione ♚ Una balena velocissima La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una balena velocissima. MEGATTERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una balena velocissima: La megattera (Megaptera novaeangliae Borowski, 1781) è un cetaceo misticeto, nello specifico una balenottera, unica specie del genere Megaptera. Gli adulti misurano 14-17 metri di lunghezza e possono pesare fino a 40 tonnellate. Ha una sagoma caratteristica, con lunghe pinne pettorali e una testa bitorzoluta. I suoi salti (breaching) e altri distintivi comportamenti di superficie la hanno resa popolare tra i whale-watchers. I maschi producono un canto complesso, di durata variabile dai 4 ai 33 minuti. Diffuse negli oceani e nei mari di tutto il mondo, le megattere effettuano generalmente migrazioni annuali anche di 16000 chilometri, ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La megattera (Megaptera novaeangliae Borowski, 1781) è un cetaceo misticeto, nello specifico una balenottera, unica specie del genere Megaptera. Gli adulti misurano 14-17 metri di lunghezza e possono pesare fino a 40 tonnellate. Ha una sagoma caratteristica, con lunghe pinne pettorali e una testa bitorzoluta. I suoi salti (breaching) e altri distintivi comportamenti di superficie la hanno resa popolare tra i whale-watchers. I maschi producono un canto complesso, di durata variabile dai 4 ai 33 minuti. Diffuse negli oceani e nei mari di tutto il mondo, le megattere effettuano generalmente migrazioni annuali anche di 16000 chilometri, ... megattera ( approfondimento) f sing(pl.: megattere) (zoologia) (mammalogia) mammifero acquatico simile alla balena Sillabazione me | gàt | te | ra Pronuncia IPA: /me'gattera/ Etimologia / Derivazione dal latino scientifico Megaptera Iperonimi animale, mammifero, cetaceo, misticeto, balenotteride Altre Definizioni con megattera; balena; velocissima; Un colpo della balena; Gli enormi denti della balena; Il profeta ingoiato dalla balena; Slitta velocissima; Cerca altre soluzioni cruciverba

