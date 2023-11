Il Tom di Top Gun

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi(disambigua).è un film d'azione del 1986 diretto da tony scott e prodotto...

Thomas Cruise Mapother IV, noto semplicemente come Tom Cruise (Syracuse, 3 luglio 1962), è un attore e produttore cinematografico statunitense. Nella sua carriera è stato candidato per quattro volte ai Premi Oscar, nella categoria di miglior attore protagonista per Nato il quattro luglio e Jerry Maguire e di miglior attore non protagonista per Magnolia, miglior film per Top Gun: Maverick e vincendo tre Golden Globe per tre dei quattro film citati. La maggior parte della critica cinematografica lo considera tra le più rappresentative star dell'action di sempre.