I sudditi di Carlo XVI Gustavo

Gli svedesi sono il gruppo etnico dominante della Svezia. Essi sono i discendenti dell'antica popolazione germanica degli Sueoni (svenska, in lingua svedese il nome dell'antica popolazione e dei moderni discendenti è rimasto invariato) che abitava la Svealand, una regione dell'odierna Svezia, e di altre popolazioni germaniche che vennero assorbite dal regno sueonico-svedese, ossia gli abitanti della Scania (estremo sud dell'odierna Svezia) in precedenza appartenenti alla zona di influenza danese, e dei Goti o Geati della Gotlandia e della Gotalandia. Tra Svedesi e Goti esistono ancora oggi lievi differenze nella cultura e nel dialetto parlato, tanto che fino agli anni '70 del XX secolo il titolo formale del Sovrano di Svezia rimase "Re degli Svedesi e dei Goti", per poi essere semplificato in "Re degli Svedesi". Esistono gruppi religiosi che fanno riferimento a una identità distinta per i Goti, come la Arcidiocesi dei Goti e delle Terre del Nord fondata nel 1994, un ramo della Vera Chiesa Ortodossa Russa con sede in Gotlandia.