La definizione e la soluzione di: Lo sono Dubai e Abu Dhabi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EMIRATI

Significato/Curiosita : Lo sono dubai e abu dhabi

Gli Emirati Arabi Uniti (in arabo , al-Imarat al-Arabiyya al-Muttaida), ufficialmente Stato degli Emirati Arabi Uniti (in arabo , Dawlat al-Imarat al-Arabiyya al-Muttaida), sono un paese arabo del Medio Oriente situato nel sud-est della penisola arabica, in Asia occidentale; confinano con l'Oman a sud-est, con l'Arabia Saudita a sud-ovest e sono bagnati dal Golfo Persico a nord. Lo Stato è composto da sette emirati: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ra's al-Khayma, Sharja e Umm al-Qaywayn. Costituitosi inizialmente nel XIX secolo come una federazione sottoposta all'Impero britannico, gli Stati della Tregua, il paese ottenne l'indipendenza nel 1971. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano uno dei paesi più ricchi al mondo, forti della propria industria petrolifera; il paese è multietnico e la maggioranza relativa dei residenti è costituita da immigrati giunti dal subcontinente indiano e dal resto del mondo arabo.

Altre risposte alla domanda : Lo sono Dubai e Abu Dhabi : sono; dubai; dhabi; In sezione sono uguali; sono cosparsi di ventose; sono pari negli extra; sono uguali in soffitta; sono doppie negli oggetti; La federazione con dubai ; Il grattacielo di dubai che è il più alto al mondo; Si parla a dubai ; dubai è negli Uniti; Vivono a dubai o Abu Dhabi; Quelli Uniti hanno Abu dhabi per capitale; Vivono a Dubai o Abu dhabi ; Quelli Arabi Uniti hanno Abu dhabi come capitale; __ __Uniti: comprendono Abu dhabi e Dubai; In quelli Uniti c è Abu dhabi ;

