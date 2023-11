La definizione e la soluzione di: Santa Gallura: è meta turistica del nord Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TERESA

Significato/Curiosita : Santa gallura: e meta turistica del nord sardegna

Giudicato di gallura del medioevo, vedi giudicato di gallura. disambiguazione – se stai cercando il traghetto, vedi gallura (traghetto). la gallura (gaddùra... Giudicato dimedioevo, vedi giudicato di. disambiguazione – se stai cercando il traghetto, vedi(traghetto). la(gaddùra... Teresa è un nome proprio di persona italiano femminile. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Santa Gallura: è meta turistica del nord Sardegna : santa; gallura; meta; turistica; nord; sardegna; La santa dei catanesi; Il frate che scrisse le prime biografie di san Francesco e di santa Chiara; La santa Patrona dei ciechi; La prima santa martirizzata; La si ammira a santa Maria delle Grazie a Milano; Monte sardo tra le subregioni Logudoro e gallura ; Pausania in gallura ; La Tempio della gallura ; Tempio __, in gallura ; Sardi della gallura ; Una meta dei turisti a Roma; La meta della gita 4778 La Spezia; La meta della gita 4777 Veneto; La meta della gita 4776 Palermo; La meta della gita 4775 Terni; Stazione turistica della Val d Aosta; Isole del Pacifico meta turistica internazionale; Una perla turistica della Campania; Arcipelago dell Oceano Indiano nota meta turistica ; Città turistica della costa pacifica del Messico; Spagnoli del nord ; Dà nome al grande golfo a nord di Napoli; District pittoresca zona nel nord ovest dell Inghilterra; È a nord di lesolo; Merluzzo dei mari del nord ; Città nel nord sardegna ; Isola a nord della sardegna ; Isola della sardegna ; Uno scalo in sardegna ; Il capoluogo sulla costa ovest della sardegna ;

Cerca altre Definizioni