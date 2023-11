La definizione e la soluzione di: Ridenti per il turista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AMENI

Significato/Curiosita : Ridenti per il turista

All'angusta valle da cui il brenta esce per gettarsi nell'ampia e luminosa pianura veneta, vi è una terra fertile e ridente, modellata da una lunga storia... All'angusta valle da cuibrenta escegettarsi nell'ampia e luminosa pianura veneta, vi è una terra fertile e, modellata da una lunga storia... Il complesso piramidale di Ameny Qemau era l'edificio ove fu sepolto il sovrano, vicino all'antico lago di Dahshur, (in arabo , Dahshur), uno degli ultimi complessi funerari con piramide ad essere costruito e che non fu comunque terminato, forse a causa di un regno di breve durata. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ridenti per il turista : ridenti; turista; Carnivori africani ridenti ; Contenti, ridenti ; Pittoreschi, ridenti ; Lo prenota il turista ; Gradito al turista ; Gradite al turista ; Ridente per il turista ; Un turista nell acqua di mare;

Cerca altre Definizioni