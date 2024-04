La definizione e la soluzione di 8 lettere: La resistenza alla rottura. TENACITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La tenacità di un materiale può essere impiegata in diversi contesti. La tenacità può essere considerata come la capacità di assorbire energia e di deformarsi plasticamente prima della rottura. Corrisponde all'area sottostante la curva tensione/deformazione; in questo caso, il suo significato fisico è quello di una densità energetica (unità di misura internazionali: J/m3) immagazzinata nel materiale. Può anche essere indicata come la proprietà che indica la resistenza alla frattura in un materiale in presenza di intagli. Non va confusa con la resilienza, che si riferisce invece solo alla fase elastica (alle basse deformazioni), e non ...

tenacità ( approfondimento) f inv

(fisica) (chimica) proprietà di un materiale di assorbire energia di deformazione

Sillabazione

te | na | ci | tà

Etimologia / Derivazione

dal latino tenacitas che deriva da tenax cioè "tenace"

Sinonimi