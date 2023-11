Rebus 80152 | Settimana Enigmistica 4780

Di seguito troverai la risoluzione per il: Rebus 80152, della Settimana Enigmistica 4780 di giovedì 2 novembre 2023

Cesura: T rama C; L a N destina mais CO per TA

: Trama clandestina mai scoperta

