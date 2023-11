La definizione e la soluzione di: Si prova facendo fiasco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DELUSIONE

Significato/Curiosita : Si prova facendo fiasco

Quentin tarantino ha risposto alle critiche, asserendo: «forse è stato un fiasco, ok. ma con il pubblico, il film ha funzionato. le persone che lo hanno... Quentin tarantino ha risposto alle critiche, asserendo: «forse è stato un, ok. ma con il pubblico, il film ha funzionato. le persone che lo hanno... La delusione è la sensazione di insoddisfazione che segue il fallimento delle aspettative o delle speranze di manifestarsi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

