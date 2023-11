La definizione e la soluzione di: La platea dei Francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARTERRE

River plate, noto semplicemente come river plate o river, è una società sportiva con sede nella città di buenos aires, nota principalmente per la sua sezione... Il parterre è un'area del giardino all'italiana ornata da piante, aiuole erbe e arbusti, con scopi principalmente estetici e ornamentali. Parterre di Firenze – Piazza della Libertà, Firenze Parterre di Livorno, ora Parco Pertini

è un'area del giardino all'italiana ornata da piante, aiuole erbe e arbusti, con scopi principalmente estetici e ornamentali. Il parterre , nella terminologia teatrale, è il nome alternativo che si dà all'orchestra e, per estensione, ai posti in platea

, nella terminologia teatrale, è il nome alternativo che si dà all'orchestra e, per estensione, ai posti in platea Il parterre, definisce, in uno stadio, la parte più bassa delle gradinate sotto le tribune, vicina al campo sportivo e dove si sta in piedi River, noto semplicemente come rivero river, è una società sportiva con sede nella città di buenos aires, nota principalmente persua sezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

