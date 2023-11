La definizione e la soluzione di: Per interposta persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : INDIRETTAMENTE

Significato/Curiosita : Per interposta persona

Mano breve (direttamente, di persona). l'espressione si riferisce a cosa consegnata da mano a mano, senza interposta persona. nell'uso quotidiano significa...

