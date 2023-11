Pensano ad altro

Saggi, a cura di r. macchioni jodi, firenze, vallecchi, 1960) essi(a cura di paolo lagazzi, milano, garzanti, 1976; a cura di r. carnero...

Stand by Me - Ricordo di un'estate (Stand by Me) è un film del 1986 diretto da Rob Reiner, tratto dal racconto Il corpo (The Body), contenuto nella raccolta di novelle Stagioni diverse di Stephen King.