La definizione e la soluzione di: L organo dello Stato che dà consulenza giuridica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : AVVOCATURA

Dello stato è un organo della pubblica amministrazione previsto dall'ordinamento giuridico italiano, con compiti di consulenza giuridica e di tutela e rappresentanza... Dello stato è undella pubblica amministrazione previsto dall'ordinamentoitaliano, con compiti die di tutela e rappresentanza... L'Avvocatura dello Stato è un organo della Pubblica amministrazione previsto dall'ordinamento giuridico italiano, con compiti di consulenza giuridica e di tutela e rappresentanza dello Stato e delle pubbliche amministrazioni italiane nelle controversie legali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

