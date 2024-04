La Soluzione ♚ Monti Nebrodi o La definizione e la soluzione di 7 lettere: Monti Nebrodi o. CARONIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Monti nebrodi o: Caronia (Carunìa in siciliano) è un comune italiano di 3 036 abitanti della città metropolitana di Messina in Sicilia. Fa parte del Parco dei Nebrodi e dell'Unione dei Comuni dei Nebrodi. Lombardo Sostantivo Significato e Curiosità su: Caronia (Carunìa in siciliano) è un comune italiano di 3 036 abitanti della città metropolitana di Messina in Sicilia. Fa parte del Parco dei Nebrodi e dell'Unione dei Comuni dei Nebrodi. ungia f sing (variante ortografica moderna) (pl.: ung) (anatomia) unghia Sillabazione ùn | gia Pronuncia IPA: /'uda/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Proverbi e modi di dire pagà sü l'ungia : pagare sull'unghia (subito, senza batter ciglio) Virgilio Gilardoni, Pio Caroni, Lombardia elvetica: Studi offerti a Virgilio Gilardoni, Edizioni Casagrande, 1987, pag. 236. Altre Definizioni con caronie; monti; nebrodi; Altro nome dei Nebrodi; Altro nome dei monti Nebrodi; Monti della Sicilia; Avvallamento fra i monti; Quello delle nevi si arrampica sui monti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Monti Nebrodi o

CARONIE

C

A

R

O

N

I

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Monti Nebrodi o' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.