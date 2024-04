La definizione e la soluzione di 7 lettere: Melmose pantanose. FANGOSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il Mare del Nord (in danese Nordsøen; in francese Mer du Nord; in inglese North Sea; in norvegese Nordsjøen; in olandese Noordzee; in tedesco Nordsee) è un mare epicontinentale dell'Europa nord-occidentale che comunica con l'oceano Atlantico tramite il mare di Norvegia a nord e la Manica a sud; suo tributario è il Mar Baltico, ad esso collegato tramite gli stretti scandinavi di Skagerrak e Kattegat. Si estende per circa 970 km di lunghezza in direzione nord-sud e 560 km di larghezza in direzione est-ovest, e ha una superficie totale di circa 570000 km². Accoglie una considerevole parte dei bacini idrografici dell'Unione europea.

fangose f pl

plurale femminile di fangoso

Sillabazione

fan | gó | se

Etimologia / Derivazione

vedi fangoso

Sinonimi

infangate; melmose, paludose, pantanose, acquitrinose, limacciose

(senso figurato) abiette, ignobili

Contrari