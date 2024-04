La Soluzione ♚ La lince africana La definizione e la soluzione di 7 lettere: La lince africana. CARACAL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La lince africana: Il caracal (AFI: /kara'kal/; Caracal caracal, Schreber, 1776) è un felide di media grandezza, diffuso in gran parte dell'Africa e del Vicino Oriente, fino all'area ad oriente del Mar Caspio e all'area nord-occidentale del subcontinente indiano. È caratterizzato da una corporatura robusta, zampe lunghe, muso corto, lunghe orecchie a ciuffo e lunghi canini. Il suo mantello è uniformemente rossiccio o sabbioso, mentre le parti ventrali sono più chiare con piccole macchie rossastre. Raggiunge i 40–50 cm di altezza alla spalla e pesa 8–19 kg. Fu descritto scientificamente per la prima volta dal naturalista tedesco Johann Christian Daniel von ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il caracal (AFI: /kara'kal/; Caracal caracal, Schreber, 1776) è un felide di media grandezza, diffuso in gran parte dell'Africa e del Vicino Oriente, fino all'area ad oriente del Mar Caspio e all'area nord-occidentale del subcontinente indiano. È caratterizzato da una corporatura robusta, zampe lunghe, muso corto, lunghe orecchie a ciuffo e lunghi canini. Il suo mantello è uniformemente rossiccio o sabbioso, mentre le parti ventrali sono più chiare con piccole macchie rossastre. Raggiunge i 40–50 cm di altezza alla spalla e pesa 8–19 kg. Fu descritto scientificamente per la prima volta dal naturalista tedesco Johann Christian Daniel von ... caracal ( approfondimento) m inv (zoologia) (mammalogia) felide di media grandezza, tipico del Medio Oriente e dell'Africa Sillabazione ca | rà | cal o ca | ra | càl Pronuncia IPA: /ka'rakal/ o IPA: /kara'ka/ Etimologia / Derivazione dal turco karakulak cioè "orecchio nero" Termini correlati serval (o servalo) Iperonimi (zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, metazoo, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, omeotermo, omotermo, (classe) mammifero, (superordine) euterio, placentato, (ordine) carnivoro, (famiglia) felide, (sottofamiglia) felino, genere (Caracal)

CARACAL

