La definizione e la soluzione di: Leggera nevicata notturna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRINATA

Significato/Curiosita : Leggera nevicata notturna

Classificata come segue: imbiancata: leggera caduta di neve, quanto basta a ricoprire in modo disomogeneo il terreno. leggera e polverosa: quando è appena caduta... Classificata come segue: imbiancata:caduta di neve, quanto basta a ricoprire in modo disomogeneo il terreno.e polverosa: quando è appena caduta... Con classificazione dei formaggi si intende la distinzione effettuata tra i vari tipi di formaggio a seconda del latte utilizzato, del contenuto in grassi, della consistenza della pasta, del tipo di crosta di cui sono composti e del processo di stagionatura al quale i formaggi sono sottoposti durante la produzione nei caseifici: in particolare si parla di "formaggio" senza altre specificazioni solo quando il latte è totalmente vaccino. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

