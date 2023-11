La definizione e la soluzione di: Lavorano nella bottega. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARTIGIANI

Significato/Curiosita : Lavorano nella bottega

Stai cercando l'azienda italiana del settore alimentare, vedi bottega (azienda). la bottega è un piccolo esercizio commerciale, generalmente affacciato... Stai cercando l'azienda italiana del settore alimentare, vedi(azienda). laè un piccolo esercizio commerciale, generalmente affacciato... Un artigiano è un lavoratore esperto che utilizza attrezzi, macchinari e materie prime per la produzione o la trasformazione di determinati manufatti (oggetti o alimenti). Prima della rivoluzione industriale tutta la produzione era affidata a loro. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lavorano nella bottega : lavorano; nella; bottega; lavorano come forsennati; lavorano mentre le cicale cantano; lavorano per le FFSS; lavorano per le FF.SS.; lavorano fra un atto e l altro; nella mano e nel gomito; Sofisticati strumenti utilizzati per la ricerca nella fisica delle particelle; Le prime nella scelta; Si sfrutta nella miniera; Si apre nella giacca; Più gusti offre più la sua bottega è fornita; bottega di dolciumi; La bottega del caffè; Una bottega di erbe medicinali; Una bottega di candele;

Cerca altre Definizioni