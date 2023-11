Hanno creato i kibbutz

Naturalizzata israeliana perdiritti delle donne. è scomparsa dal 7 ottobre 2023, in seguito all'invasione di hamas nel suobe'eri. è tra le fondatrici...

Gli israeliani sono i cittadini dello stato di Israele. Gli israeliani non compongono un'etnia religiosa unitaria, nel 2020 gli abitanti del paese è composta per l'74% da ebrei, per il 18% da musulmani, per il 1,9% da cristiani, per 1,6% da drusi e per il restante 4,5% da altro.