La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il Grand è a cinque stelle. HOTEL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Hazbin Hotel è una serie animata statunitense del 2024 creata da Vivienne Medrano, acquistata e pubblicata da Prime Video. La serie parla di Charlie Stella del Mattino, principessa dell'Inferno, alla ricerca di un modo per "riabilitare" i demoni così da permettere loro di entrare in Paradiso. L'episodio pilota, pubblicato su YouTube il 28 ottobre 2019, è stato realizzato interamente da animatori freelance ed è stato in gran parte finanziato dai follower di Medrano grazie a Patreon. L'episodio pilota ha totalizzato 32 milioni di visualizzazioni in 6 mesi e nel mese dell'uscita della serie ne contava 100 milioni. La serie fu poi comprata ...

hotel ( approfondimento) m inv

edificio dove si trova alloggio in una stanza a pagamento l'hotel era davvero lussuoso una parola usata nelle comunicazioni per rappresentare la lettera h

Sillabazione

ho | tèl

Pronuncia

IPA: /o'tl/

Etimologia / Derivazione

dal francese hôtel (stesso senso), dal latino hospitale, ossia "ospedale".

Sinonimi