La definizione e la soluzione di: Frivola piena di sé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VANITOSA

Significato/Curiosita : Frivola piena di se

Tempo circondata da amicizie fatue, frivola, piena di sarcasmo, di "pensieri torbidi" (parte prima, cap. iv), di uno spirito "scettico e falso" (parte... Tempo circondata da amicizie fatue,sarcasmo,"pensieri torbidi" (parte prima, cap. iv),uno spirito "scettico e falso" (parte... Cassiopea (in greco antico: asspea) o Cassiepeia (in greco antico: asspea) è un personaggio della mitologia greca. Era arrogante e vanitosa, caratteristiche che la portarono alla rovina. Fu una regina d'Etiopia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Frivola piena di sé : frivola; piena; Improntati a vistosa e frivola velleità di eleganza; Non frivola ; Amoreggiare intrattenere relazione frivola ; Una persona non frivola ; Vive in piena solitudine e contemplazione; È piena di chicchi; piena di brio; Contenere la piena ; piena fino all orlo;

Cerca altre Definizioni