La definizione e la soluzione di: Escursioni sulla neve con le racchette ai piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CIASPOLATE

Significato/Curiosita : Escursioni sulla neve con le racchette ai piedi

Ma richiede racchette da neve e scarponi dedicati all'uso. le racchette da neve sono molto utilizzate per le escursioni invernali sulla neve, per facilitare... Ma richiededae scarponi dedicati all'uso.dasono molto utilizzate perinvernali, per facilitare... La corsa con le racchette da neve, detta anche ciaspolata, è uno sport invernale praticato, agonisticamente e non, con le racchette da neve, o ciaspole. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Escursioni sulla neve con le racchette ai piedi : escursioni; sulla; neve; racchette; piedi; Il grande canale sulla via delle Indie; Scrivono il loro nome sulla copertina del libro; Una limitata imposta sulla ricchezza; Città e porto sulla Senna; L altezza sulla carta d identità; Un uomo di neve ; La neve ottima per sciare; Lo si usa sulla neve ; Si incappucciano di neve ; Così fiocca la neve ; Il verbo con scarponi e racchette ; Le racchette per la neve fresca; Una partita disputata con le racchette ; Passeggiare sulla neve con le racchette ; Si gioca con racchette dal manico corto; Ai piedi delle ragazze; Donne che abitano ai piedi delle montagne; piedi della poesia greca; Spettacolo di un comico in piedi : comedy; Un moderno mezzo elettrico su cui si sta in piedi ;

Cerca altre Definizioni