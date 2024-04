La definizione e la soluzione di 5 lettere: Enzo noto giornalista. BIAGI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Enzo Biagi (Lizzano in Belvedere, 9 agosto 1920 – Milano, 6 novembre 2007) è stato un giornalista, scrittore, conduttore televisivo e partigiano italiano. È stato uno dei volti più popolari del giornalismo italiano del XX secolo.

utopia ( approfondimento) f sing (pl.: utopie)

(filosofia) (politica) entità ideale che non ha riscontro nella realtà assetto politico, sociale e religioso che non ha riscontro nella realtà ma viene proposto come ideale e modello l'utopia del comunismo (per estensione) progetto, idea o aspirazione impossibile da applicare in concreto certo è che la comunicazione tra tutti gli individui è proprio un'utopia credenza vana (senso figurato) visione limitata di qualcosa che ne occulta la portata

Sillabazione

u | to | pì | a

Pronuncia

IPA: /uto'pia/

Etimologia / Derivazione

dal nome immaginario di una città ideale, coniato dal letterato e politico inglese Tommaso Moro nel suo celebre libro Libellus ... de optimo reipublicae statu deque nova Insula Utopia (1516) con l'unione delle voci greche cioè "non" e da tp ovvero "luogo": dal greco tpa cioè "luogo che non esiste" ( fonte Treccani)); da sottolineare che utopia può anche essere inteso come l'unione del greco antico eu e topos, dove il primo termine sta per "bene, felicità"

Citazione

Sinonimi

( per estensione ) ideale, fantasia, fantasticheria, sogno, illusione

ideale, fantasia, fantasticheria, sogno, illusione (letterario) chimera

Contrari

antiutopia, realtà, concretezza

distopia

Parole derivate

utopico, utopista, utopistico

Termini correlati