Il cuoco lo prepara con un battuto

Luglio 2014). ^ antonio odescalchi,senza pretese (pg. 75), su books.google.it (archiviato dall'url originale14 novembre 2019). choucroute alsaziana...

Il soffritto o battuto è, in cucina, una base per sughi di carne o pesce per molti tipi di pasta o risotti, per contorni quali verdure stufate, per secondi tipo spezzatino o carne brasata, per secondi di pesce. Il battuto di verdure che funge da base per il soffritto è noto anche come mirepoix.