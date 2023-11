Corrompere con denaro

Riuscì ai soldati tedeschi che avrebbero dovuto condurla all'esecuzione. il suo nome venne così registrato insiemequello dei...

Il Synthol (in inglese più in generale viene indicato Site enhancement oil) non è una sostanza iniettabile. L'avvertenza "External Use Only" è chiaramente presente in etichetta. Qualsiasi preparazione iniettabile deve aver ottenuto Autorizzazione all'Immissione in Commercio da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco e questo non è certamente il caso del prodotto. La sua funzione era quella di oliare la pelle delle culturiste e dei culturisti in occasione di esibizioni pubbliche. L'uso del prodotto per gonfiare i muscoli venendo iniettata direttamente in loco è off-label ed espone a danni irreversibili funzionali ed estetici a carico dei tessuti trattati, oltre che dell'intero organismo, con il rischio di insufficienza cardiorespiratoria, embolie, necrosi tissutale, ascessi, setticemia e morte.