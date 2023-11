La definizione e la soluzione di: Si commerciano in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VALUTE

Significato/Curiosita : Si commerciano in borsa

Gestori di sala della borsa. molte delle persone che suonano la campanella sono dirigenti aziendali le cui società commerciano in borsa, di solito per annunciare... Gestori di sala della. molte delle persone che suonano la campanella sono dirigenti aziendali le cui società, di solito per annunciare... La valuta è un'unità di scambio che ha lo scopo di facilitare il trasferimento di beni e servizi. Per lo più assume la forma di moneta. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

