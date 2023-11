La definizione e la soluzione di: La classe che va in fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPERAIA

Significato/Curiosita : La classe che va in fabbrica

Voluto un'opera che sostenesse le proprie ragioni: invece questo è un film sulla classe operaia» (elio petri, 1972) la classe operaia va in paradiso è un... Voluto un'operasostenesse le proprie ragioni: invece questo è un film sullaoperaia» (elio petri, 1972)operaiaparadiso è un... Un operaio è un lavoratore dipendente che svolge mansioni prevalentemente manuali. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

