La Soluzione ♚ Centro della Piccardia La definizione e la soluzione di 6 lettere: Centro della Piccardia. AMIENS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Centro della piccardia: Amiens (AFI: /a'mj~/; Anmien o Anmyin in piccardo) è una città francese di 137 027 abitanti situata nel dipartimento della Somme nella regione dell'Alta Francia. Il territorio comunale ospita la confluenza del fiume Selle nella Somme. Ad Amiens sorge la cattedrale gotica più grande della Francia, intitolata a Notre-Dame. Sostantivo Significato e Curiosità su: Amiens (AFI: /a'mj~/; Anmien o Anmyin in piccardo) è una città francese di 137 027 abitanti situata nel dipartimento della Somme nella regione dell'Alta Francia. Il territorio comunale ospita la confluenza del fiume Selle nella Somme. Ad Amiens sorge la cattedrale gotica più grande della Francia, intitolata a Notre-Dame.

Altre Definizioni con amiens; centro; piccardia; Sede francese di una cattedrale patrimonio UNESCO; Capoluogo della Piccardia; Centro di Tarvisio; Il centro di Tahiti; Il centro di Algeri; Cerca altre soluzioni cruciverba

