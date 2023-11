La definizione e la soluzione di: Ruud noto ex-calciatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GULLIT

Significato/Curiosita : Ruud noto ex-calciatore

1966) è un dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese, di ruolo attaccante. nominato per due anni consecutivi calciatore portoghese dell'anno (1986-1987)... 1966) è un dirigente sportivo edportoghese, di ruolo attaccante. nominato per due anni consecutiviportoghese dell'anno (1986-1987)... Ruud Gullit, nato Rudi Dil (IPA: 'ryd 'lt, ; Amsterdam, 1º settembre 1962), è un allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo centrocampista o attaccante, campione d'Europa con la nazionale olandese nel 1988. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

