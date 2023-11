La definizione e la soluzione di: Piante delle Malvacee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALTEE

Significato/Curiosita : Piante delle malvacee

Le malvacee (malvaceae juss., 1789) sono una famiglia di piante angiosperme distribuite nelle regioni temperate e calde di tutto il globo. della famiglia... Le(malvaceae juss., 1789) sono una famiglia diangiosperme distribuite nelle regioni temperate e calde di tutto il globo. della famiglia... Vaso di altee è un dipinto a olio su tela (91 x 50,5 cm) realizzato nel 1886 dal pittore Vincent van Gogh. È conservato nel Kunsthaus di Zurigo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Piante delle Malvacee : piante; malvacee; piante fiorifere ornamentali; Sono fonti di piante ; Fornire acqua alla terra in modo che le colture e le piante crescano; Tutte le piante lo contengono; piante di renette; Pianta asiatica delle malvacee siriana per Linneo; Una pianta delle malvacee ; Pianta delle malvacee in greco vuol dire piuma; Fiori delle malvacee ; Pianta delle malvacee ;

Cerca altre Definizioni