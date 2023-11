La definizione e la soluzione di: È formato da vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IATO

Significato/Curiosita : E formato da vocali

Il processo inverso è chiamato riconoscimento vocale. la sintesi vocale si può realizzare concatenando registrazioni di parti vocali memorizzate in un database... Il processo inversochiamato riconoscimento. la sintesisi può realizzare concatenando registrazioni di partimemorizzate in un database... La IATO (Industria Automobili TOscana o Industria Automobilistica Torinese Officine) è stata una fabbrica automobilistica nata nel 1985 che ha prodotto un solo modello fino al 1993. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

